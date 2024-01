Schlüsselnotdienst am Niederrhein Weseler öffnet für die Polizei verschlossene Türen

Wenn die Polizei in Wesel und Umgebung – aus welchen Gründen auch immer – in eine verschlossene Wohnung gelangen will, ohne die Tür mutwillig aufzubrechen, dann ruft sie seit Anfang des neuen Jahres bei Amin Amouchi an. Der 36-jährige Weseler ist Gründer des Schlüsselnotdienstes am Niederrhein und stolz darauf, die Polizei als Auftraggeber gewonnen zu haben. Allein an Silvester und Neujahr wurde er von der Behörde innerhalb von 24 Stunden drei Mal um Hilfe gebeten. Bei den Einsätzen trägt er stets eine schusssichere Weste. „Spätestens seit dem Anschlag auf Einsatzkräfte in Ratingen weiß man ja schließlich nie, wer sich hinter so einer Tür verbirgt“, sagt er.