Modellbauer aus Wesel zu Gast in Dingden : Reger Schiffsverkehr im Freibad

Hamminkeln Weseler Modellbauer nutzen nächstes Wochenende das Dingdener Bad für ihre Schauveranstaltung. Der Freibadverein freut sich über zusätzliche Werbung.

„Wenn ich in meinem Bastelraum bin und an einem Schiffsmodell arbeite, vergesse ich die Zeit. Mein Hobby macht richtig Spaß“, erzählt Helmut Schmidt. Er ist Mitglied im Schiffsmodellbauclub Wesel, kurz SMC-Wesel, der 1980 gegründet wurde und aus etwa 60 Schiffsbegeisterten besteht. Spaß am Modellbauhobby sollen auch andere haben, insbesondere die Jugend möchte der Club animieren, sich mit Schiffen vom Hamburger Hafenschlepper bis zum Seenotrettungskreuzer „Theodor Heuss“ zu beschäftigen. Die Vielfalt der Modelle ist groß, und sie werden an ungewohnter Stelle zu Wasser gelassen. Im Freibad Dingden am Samstag, 28. September, 11 bis 20 Uhr, und Sonntag, 29. September, 10 bis 17 Uhr, kreuzen die Boote im glasklaren Wasser. Darüber freut sich auch der Freibadverein. „Die Schau ist Werbung für unser Bad“, findet Vorsitzender Helmut Wisniewski.