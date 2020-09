Bordstein-Aufprall : Weseler Radfahrer nach Sturz in Lebensgefahr

Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Wesel Die Polizei in Wesel meldete einen schweren Fahrradunfall am frühen Mittwochabend in Wesel. Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass kein anderes Fahrzeug beteiligt war.

Ein Fahrradfahrer ist in Wesel bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt worden. Der 68-Jährige war am Mittwoch vermutlich gegen den Bordstein gefahren und dadurch zu Boden gegangen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Näheres zu dem Unfall war zunächst nicht bekannt.

(peng/dpa)