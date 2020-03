Himmel & Erde : Worauf ich mich jetzt schon freue

Es gibt eine Zeit nach Corona: Irgendwann bricht das Leben auf mit neuer Kraft.

Dennoch sind sie ungewöhnlich, diese Frühlingseindrücke, sie sind nicht vollständig. Geradezu im Kontrast zur lebendigen Flora ist auf den Straßen kaum jemand unterwegs. Die Spaziergänger und Hunde-Ausführer halten den in Corona-Zeiten nötigen Abstand. Niemand trifft sich zum Kaffeeplausch. Keine Familien mit Kindern die nach der Winterzeit in der Sonne sitzend, das Können der Eismacher auf die Probe stellen. Die ganze Stadt wirkt wie eingefroren – dem Kontaktverbot zur Infektionsprävention geschuldet.

Wie ein unsichtbarer Schleier aus Vorsicht, Sorge und Scheu sich das Kontakt-Verbot, dass die physischen Kontakte auf das allernotwendigste Maß verringern soll, auf Stadt und Land gelegt und hinterlässt den Eindruck, das Leben erstarrt bis zur Versteinerung. Auch das Leben in unseren Gemeinden ist erstarrt. Wir kommen nicht mehr zusammen zu Gottesdienst und Gebet, zum Austausch und gemeinsamen Singen – die Kontakte sind unsichtbar, via Telefon oder E-Mail.

Der Blick in die Natur, den ich vom Fahrrad aus, aber auch aus jedem Fenster der Wohnung genießen kann ist gerade in diesen Tagen eine echte Verheißung. Die Sträucher und Blumen, die Farben und das Licht, alles beredtes Zeugnis von der unbändigen Kraft des Lebens, dass neu aufbricht. Genauso wird auch unser gesellschaftliches Miteinander, all die stillgestellten Kontakte und Begegnungen, wieder aufleben. Das verheißt mir der Blick in die Natur dieser Tage.