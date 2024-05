Jan Ridder ist seit 20 Jahren Chef der Weseler Möbelspedition Tipps vom Profi, wie man beim Umzug sparen kann

Info

Gründung und Expansion Bernhard-Johann Ridder, geboren 1753, gilt zwar als Firmengründer. Doch das Fuhrunternehmen als Gewerbe angemeldet hat sein Sohn Jean-André 1827. Die zunehmende Anzahl an Pferdefuhrwerken wurde hauptsächlich zur Be- und Entladung der Schiffe im Weseler Rheinhafen, bei Transporten innerhalb der Stadt sowie dem Wegebau eingesetzt. Im Jahr 1842 wurde der Kohlenhandel aufgenommen, welcher im 20. Jahrhundert nach und nach durch den Transport von Flüssigbrennstoffen abgelöst wurde. Ab 1893 wurden für die Firma in Bahnhofsnähe Gebäude für Lager und Stallungen gebaut. Nach Anschaffung des ersten Lkw im Jahre 1920 wurden die Geschäftsfelder der Firma um den Bereich des Stückgutes und 1925 um den Bereich Möbelspedition erweitert.

Nach dem Krieg Auf den während des Zweiten Weltkrieges vollständig zerstörten Betriebsgrundstücken der Firma an der Bismarckstraße wurden 1955 neue Büro- und Lagerflächen errichtet. 1968 gehörte die Firma Ridder zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Möbelspedition (DMS), welche mit derzeit 100 Gesellschafterbetrieben in Deutschland Marktführer ist. Parallel zu Möbeltransporten wurden durch den zunehmenden Einsatz von Lkw die Nah-, Fern- und grenzüberschreitenden Transporte – vor allem mit den Beneluxländern – ausgebaut. Seit 1990 ist die Firma Ridder ein reines Möbeltransportunternehmen. Mit dem Tod von Bernd Ridder 2004 übernahm sein Sohn Jan Ridder mit damals 25 Jahren als geschäftsführender Gesellschafter die Leitung des Unternehmens in der achten Generation.