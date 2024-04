Zwei Leichtverletzte nach Überfall Festnahme nach Pfefferspray-Angriff in Weseler City

Nach einem Pfefferspray-Angriff auf eine Gruppe junger Männer in der Weseler Innenstadt am Dienstagabend hat die Polizei einen der mutmaßlichen Täter festgenommen. Bei dem Angriff sind zwei Männer verletzt worden. Das teilten die Polizei Wesel und die Staatsanwaltschaft Duisburg am Mittwoch mit.