Am Samstag, 16. September, in der Weseler Innenstadt Womit die Kulturnacht Gäste locken will

Eine tolle Atmosphäre herrscht auch in den früheren Trapphallen an der Trappstraße. Im Atelier Kunst auf Trapp, An der Brücke 1 bis 3, präsentieren Andrea Maaß, Janine Fischer und Bianka Bauhaus ihre Kunstworkshops (17 bis 23 Uhr). Und nebenan in der Werkstatt Kunst auf Trapp zeigen Inge Petersen und Kollegen die „Umgestaltung des Bestehenden“ von 17 bis 22 Uhr. Gedanklich geht es jetzt zurück in die Innenstadt. Dort lohnt sich der Besuch des Wasserturms, in dem von 17 bis 23 Uhr die Ausstellung „Ansichtsachen“ mit Werken von Rainer Höpken zu sehen ist.