Weseler Handel zwischen den Jahren „Die Leute sparen mehr, schenken weniger“

Heike Blanke liebt ihren Job. Doch aktuell geht die Filialleiterin der Mayerschen Buchhandlung an der Hohen Straße in Wesel besonders gerne zur Arbeit. Denn sie hat gut zu tun. „Zwar nicht so gut, wie vor Weihnachten, aber ich bin doch sehr zufrieden“, sagt sie. „Die Stadt wird merklich voller. Und die Leute kommen, um Gutscheine einzulösen, doppelte Bücher umzutauschen – und Familien mit Kindern, die sich etwas von ihren Geldgeschenken zu kaufen.“ Meldungen, wonach der Einzelhandel mit dem Weihnachtsgeschäft unzufrieden gewesen sein soll (siehe Infobox), haben sie irritiert. „Ich kann nur sagen, dass Bücher eine Ware sind, die zu Weihnachten geht und gern verschenkt wird. Vielleicht haben wir aber auch den Vorteil, dass wir nicht nur Bücher, sondern auch Kalender, Hörbücher und viele Geschenkartikel anbieten.“