Weseler Familie plötzlich obdachlos „Das wünsche ich keinem“

Keine Frage: Das Schlimmste dürfte Familie Kalinowski überstanden haben. Am Montag, 12. Juni, nämlich hat Rafael Kalinowski seinen ersten Tag bei einer Weseler Reinigungsfirma. Dann hat der Familienvater endlich wieder einen Job und damit auch einen geregelten Tagesablauf sowie ein festes Einkommen. Zusammen mit dem Geld, das seine Frau als ungelernte Hauswirtschaftskraft in einer Kindertagesstätte in Voerde-Möllen verdient, wären sie dann unabhängig von Leistungen des Staates.