Fest der Vereine : Luftbild: Weseler bilden das neue Logo

(RP) Ein menschliches Stadtlogo: Zum Start zum Stadtfestes „Wesel erleben“ an diesem Wochenende in der Weseler Innenstadt entstand am Donnerstagabend die Nachbildung des neuen Wesel-Logos am Berliner Tor. Neben Bürgermeisterin Ulrike Westkamp haben sich 134 Weseler daran beteiligt. Initiiert wurde die Aktion von der Weseler Werbegemeinschaft. Aus der Luft wurden die Teilnehmer fotografiert, sie hielten rote und blaue Zettel in der Hand, passend zum neuen Wesel-Logo, das im vergangenen Jahr eingeführt worden war. Am Berliner Tor gibt es bei „Wesel erleben“ an diesem Wochenende Speisen und Getränke, in der ganzen Stadt sehenswerte Aktionen, dazu auch einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.