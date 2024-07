Wesel-Esel-Vers in der Neuen Altstadt der Main-Metropole Weseler baute einst Frankfurts prächtigstes Fachwerkhaus

Weseler, die privat oder beruflich demnächst in Frankfurt am Main weilen, sollten sich unbedingt die zwischen 2012 und 2018 nach historischem Vorbild wieder aufgebaute Neue Altstadt zwischen dem weltenbekannten „Römer“ und dem Dom anschauen (siehe Infobox). Und wenn sie dort auf dem Hühnermarkt neben dem Stoltze-Brunnen stehen, sollten sie – ebenso wie der Autor dieser Zeilen das kürzlich getan hat – einen Blick in Richtung Giebel des blaslilafarbenen „Haus zur Flecht“ werfen. Denn dort befindet sich folgender Vers: „Frankfurt liegt am Mainesstrand / am Rheinesstrand liegt Wesel / Zum besser machen gehört Verstand / kritisieren kann jeder Esel“. Das ist ja interessant: Frankfurt und Wesel werden hier in einem Atemzug genannt. Was es wohl mit dem Spruch auf sich hat?