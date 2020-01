Ozean überquert : Weseler Atlantik-Ruderer erschöpft, aber glücklich auf Barbados angekommen

Geschafft: York Hovest jubelt bei der Ankunft auf Barbados. Foto: YH

Wesel/Barbados Der aus Wesel stammende York Hovest (41) und seine beiden Freunde Rainer Ballwanz aus Frankfurt und Andreas Stollreiter aus München haben es geschafft. Gegen 16 Uhr Ortszeit legten die drei Atlantik-Ruderer am Montag auf Barbados (Kleine Antillen) an und hatten zum ersten Mal seit dem 24. November wieder festen Boden unter ihren Füßen.

Daran werden sie sich nach dem wochenlangen Geschaukel erst wieder gewöhnen und besonders ihre geschundenen Hinterteile pflegen müssen.

Nach knapp 5060 Kilometern auf offenem Meer seit dem Start auf Gran Canaria waren die Ozean-Überquerer erschöpft, aber überglücklich und genossen, wie angekündigt, als erste Stärkung noch am Steg ein kühles Bier. Familienangehörige, darunter Ehefrau Saskia Hovest (40), und Freunde nahmen die Mannschaft in Port St. Charles auf der Westseite der Insel begeistert in Empfang.

„Ich kann gar nicht beschreiben, was für ein unglaubliches Gefühl es ist, dieses Abenteuer bestanden zu haben. Es gibt so viel zu berichten, so viele Geschichten zu erzählen“, sagte York Hovest nach eine gebührenden Feier mit anschließendem Ausschlafen am Dienstag. „Und das Beste ist: Wir waren die ersten! Als erstes deutsches Team sind wir unbegleitet und ohne Beiboot über den Atlantik gerudert.“

Dabei war es auf dem letzten Stück noch richtig schwer geworden. Nach Umrundung der Nordspitze von Barbados am Montagmorgen machte die Strömung der Crew sehr zu schaffen. „Wir haben Stunden für die letzten Meter gebraucht“, berichtete Hovest. Unter anderem schilderte er Träume von unterwegs. Träume von Obst, von Gemüse und richtigem Fleisch. Natürlich hatten die Ruderer jede Menge kalorienreiche Nahrung an Bord. Aber irgendwann fehlt das Frische. Hovest schätzt, dass er etwa zehn bis zwölf Kilo abgenommen hat.

Von Krankheiten oder schwereren Verletzungen blieb die Mannschaft zum Glück verschont. Auch Reparaturen am Boot – unter anderem war unter abenteuerlichen Umständen ein Schaden am Steuer zu beheben – konnten mit Bordmitteln in Ordnung gebracht werden. Zurzeit entspannt die Truppe, genießt den Blick vom Land aus aufs Meer. In der kommenden Woche soll die Heimreise angetreten werden. auch das Boot wird nach Deutschland transportiert. Es steht zum Verkauf, sagte Hovest, der auf Nachahmer in Deutschland hofft.

Glücklich, dass die Ruderer wohlbehalten die Strapazen überstanden haben, war auch der Rest der Familie. Die Eltern Viviane (66) und Ludger Hovest (69) aus Wesel verfolgten die Ankunft von München aus, wo sie derzeit ihren Enkel Jasper (zehn) umsorgen.

Wie mehrfach berichtet, setzt sich der Fotograf, Autor, Abenteurer und Umweltaktivist York Hovest für die Rettung der Weltmeere ein. Er will Aufmerksamkeit schaffen. Sein Projekt „Heroes of the sea“, nach dem auch das Boot benannt ist, ist denjenigen gewidmet, die sich für die Ozeane engagieren. Ziel ist eine globale Datenbank, in der Aktivisten darstellen können, wie jeder sich um den Meeresschutz verdient machen kann. Informationen finden Interessierte im Internet auf der Seite www.heroesofthesea.com.

Herrlich: Andreas Stollreiter, York Hovest und Rainer Ballwanz (v.l.) genießen das erste kühle Bier nach der Atlantiküberquerung. Foto: YH