Auch in Wesel ist die Situation schwierig : Fehlende Arzneimittel: Apotheker in Sorge

Markus Heringer, Inhaber der Rosen Apotheke in Wesel. Auch seine Apotheke ist von den Lieferengpässen für Medikamente betroffen. Foto: RP/Anna Steinhaus

Wesel Mehr als 500 Medikamente sind derzeit deutschlandweit nicht lieferbar – auch in Wesel ist die Lage schwierig. Und ein Ende nicht in Sicht. Dennoch beruhigt etwa das Marien-Hospital: Die Versorgung sei sichergestellt.

„Dramatisch“ nennt Michael Jilek die Situation, in der sich Apotheken in ganz Deutschland befinden. Der Sprecher der Weseler Apotheker macht sich Sorgen. Denn in Wesel, in NRW und bundesweit fehlen fehlen zahlreiche Medikamente: Darunter Schmerzmittel, Blutdrucksenker, Antidepressiva und Diabetes-Medikamente. Einfach Nachbestellen – auch das geht nicht, denn auch beim Großhändler sind die Lager leer.

529 Arzneimittel sind derzeit bundesweit von Lieferengpässen betroffen, das gibt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auf seiner Webseite bekannt. Manche Medikamente sollen in wenigen Wochen wieder verfügbar sein, andere in ein paar Monaten. Doch einige Arzneimittel sind über Jahre nicht aufzutreiben.

Info Krankenhaus betont: Kein Versorgungsengpass Marien-Hospital Hier besteht offenbar kein Versorgungsengpass für die Patienten. Zwar sei der Aufwand zur Beschaffung einzelner Medikamente aufgrund von Lieferengpässen bestimmter Präparate teilweise erheblich gestiegen, weil auf Alternativpräparate zurückgegriffen werden müsse, was unter Umständen eine Anpassung der Therapie erforderlich macht. Das beeinträchtige aber nicht die Qualität der Patientenversorgung. Diese sei umfassend gewährleistet, heißt es auf Anfrage.

Nicht nur Apotheker sind verunsichert, auch Patienten fangen an, sich Sorgen zu machen. „Ich habe hier Kunden, die haben angefangen, ihr Medikament zu horten“, sagt Michael Jilek. „Sie haben Angst, dass ihnen ihr Schmerzmittel irgendwann ausgeht.“ Manche Patienten müsse er immer wieder wegschicken, weil es ihr Medikament auch nach Wochen noch nicht wieder gibt. Nicht in seiner Apotheke, nicht im Großhandel und nicht beim Pharma-Unternehmen.

Ist das Medikament nicht verfügbar, müssen Patienten entweder auf das Produkt eines anderen Herstellers mit demselben Wirkstoff umsteigen oder ein Arzneimittel mit anderer Dosierung einnehmen. Statt Ibuprofen 800 also Ibuprofen 400, aber dann zwei Tabletten für eine Dosis. Wenn das nicht geht, muss der Patient auf einen anderen Wirkstoff umsteigen. Bei Schmerzmitteln sei das eher unkompliziert, sagt Jilek. Bei Blutdrucksenkern, Schilddrüsenpräparaten und Diabetesmitteln schon schwieriger. „Hochgefährlich“ sei hingegen die Umstellung auf ein anderes Epilepsie-Medikament, selbst wenn der Wirkstoff derselbe ist, so Jilek.

Für die Apotheker bedeuten die Engpässe einen hohen zusätzlichen Zeitaufwand. Etwa 20 bis 25 Stunden arbeiten die Mitarbeiter in Jileks Büdericher Apotheke mehr, um nach verfügbaren Medikamenten zu suchen, Vorbestellungen beim Großhändler einzureichen, Pharma-Unternehmen abzutelefonieren und mit behandelnden Ärzten Rücksprache zu halten. „Man ist ständig damit beschäftigt, überhaupt etwas zu bekommen, sodass die Beratung für unsere Kunden manchmal leidet“, beklagt Jilek.

60 Prozent aller Medikamentenpackungen, die seine Kunden kaufen wollen, seien derzeit nicht verfügbar, schätzt Jilek. Auch Markus Heringer, Inhaber der Rosen-Apotheke an der Hohen Straße in Wesel, hat täglich etwa fünf bis zehn Kunden, deren Arzneimittel er nicht geliefert bekommt. „Das hat extrem zugenommen“, sagt Heringer, der seit 23 Jahren als Apotheker arbeitet. „Als ich angefangen habe, war alles lieferbar.“

Seit etwa drei bis vier Jahren, schätzen Heringer und Jilek, würden sich die Lieferengpässe häufen. Die Ursachen für das Problem seien „vielschichtig“, sagt Jilek. Zum einen sieht er die restriktive Preispolitik als Ursache. Medikamente seien in Deutschland so billig, dass Pharma-Konzerne lieber in andere Länder liefern, in denen sie mehr verdienen. Zum anderen würden Rabattverträge der Krankenkassen eine große Rolle spielen. Verträge, die Krankenkassen mit Pharma-Unternehmen abschließen. Die können dann exklusiv die Versicherten mit ihren Medikamenten versorgen. Die Krankenkassen erhalten im Gegenzug Rabattzahlungen in mehrstelliger Millionenhöhe.

„Die Pharma-Unternehmen stehen unter Kostendruck“, sagt auch Heringer. Um Preise senken zu können, würden Produktionsstätten für die Wirkstoffe ins EU-Ausland verlagert. Nach China, Indien oder in die USA. Die Produktion der Medikamentenwirkstoffe verlagert sich auf wenige große Produktionsstätten. „Es ist dann wie ein Rattenschwanz“, sagt Michael Jilek. Falle ein Medikament aus, zum Beispiel durch Verunreinigung, kommt ein anderes Unternehmen mit der Produktion gar nicht hinterher. Hinzukommt, dass viele Unternehmen, die bei den Rabattverträgen keinen Zuschlag erhalten, ihre Produktion stilllegen würden. „Dann kann niemand mehr in die Bresche springen“, sagt Jilek.

Auch in der Politik ist das Problem mittlerweile ein Thema. So hat sich die Bundestagsfraktion der CDU/CSU vor kurzem für den Ausbau einer nationalen Arzneimittelreserve ausgesprochen. Nach dem Positionspapier der Fraktion sollen Hersteller, Großhändler und Apotheken verpflichtet werden, den Bedarf an Medikamenten für vier Wochen zu decken. Ein zentrales Depot hält die Union hingegen für „unpraktikabel“ und zu teuer.

Für Michael Jilek ist die Situation, wie sie seit Jahren ist, untragbar. „Wir sind ja hier nicht in einem Dritte-Welt-Land“, sagt der Apotheker. Er würde sich Regelungen wünschen, die die Pharma-Unternehmen verpflichten, immer eine bestimmte Menge ihres Medikaments auf Vorrat zu haben. Außerdem fordert er, dass die Krankenkassen ihre Rabattverträge nicht nur mit zwei oder vier Herstellern abschließen, sondern mit mindestens acht Pharmaunternehmen, damit möglichst viele Firmen weiterproduzieren.