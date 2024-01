Auf der Reeser Landstraße Weseler (37) bei Auffahrunfall schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei kam es am Dienstag gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Reeser Landstraße/Ecke Monschauer Straße. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Wesel, der auf der Reeser Landstraße in Richtung Flüren unterwegs war, musste in Höhe Monschauer Straße an einer roten Ampel halten. Der hinter ihm fahrende 37-jährige Weseler konnte aus bislang ungeklärter Ursache nicht rechtzeitig halten und fuhr auf das Auto des 62-Jährigen auf. Dabei verletzte sich der 37-Jährige so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden musste.