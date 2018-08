Wesel : Angst vor Brandstifter an der Hafenbahn

Eine von zahlreichen Brandstellen entlang der Hafenbahn-Gleise. Anwohner beklagen, dass es zwischen Grün- und Kolpingstraße mehr als zwölf Mal gebrannt hat. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Bei den Anliegern der Dürener Straße geht die Angst um, nachdem es zwischen Grün- und Kolpingstraße mehrfach gebrannt hat. Sie denken schon über eine Nachbarschaftsstreife nach. Beamte in Zivil kontrollieren den Bereich.

Die Anwohner der Dürener und der angrenzenden Straßen schlafen in diesen Nächten unruhiger also sonst. Denn auf dem nur wenige hundert Meter langen Stück der Hafenbahn zwischen Grün- und Kolpingstraße hat es in den vergangenen Wochen mehrfach gebrannt. „Das kann kein Zufall sein“, sagt Daniela Haerten, die den Brand unmittelbar am Zaun vor dem Gemeinschaftsgarten in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli mitbekommen hat. Alle paar Meter sind Rasen, Gestrüpp, Sträucher und sogar ein großer Laubbaum verkokelt. Es riecht nach verbrannter Erde.

„Insgesamt gab es mindestens zwölf Brände“, heißt es in einem Schreiben an die Weseler Polizei, das von 16 besorgten Anwohnern unterschrieben ist und auch als Kopie unserer Redaktion vorliegt. Größere Brände, so zum Beispiel am 30. Juli, hätte die Feuerwehr gelöscht, bei kleineren seien Anwohner selbst aktiv geworden.

Daniela Haerten ist wie alle Nachbarn über die Brände geschockt. Foto: Klaus Nikolei

An den Brandstellen, so behaupten die Unterzeichner, seien mehrfach Reste von Grillanzündern gefunden worden. Der Brand an der ICE-Strecke in Siegburg vor wenigen Tagen, bei dem mehrere Häuser zerstört und 27 Menschen verletzt wurden, „hat uns vor Augen geführt, welche Gefahren von Bränden in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ausgehen. Hierüber sind wird tief besorgt“, heißt es. Und im letzten Teil des Schreibens wird die Polizei „nachdrücklich“ darum gebeten, die Bahngleise stärker zu kontrollieren, um „den oder die Täter“ möglichst bald zu ermitteln. Sollte das nicht gelingen, sehe man sich gezwungen, „eine eigene Nachbarschaftsstreife zu organisieren, um uns und unsere Häuser zu schützen“.



Bei der Polizei in Wesel ist von diesem Brief bislang nichts bekannt. Allerdings hat einer der 16 Verfasser des Schreibens bei der Wache angerufen und auf die Sorgen der Nachbarschaft hingewiesen. Auf Anfrage erklärte Polizeisprecherin Andrea Margraf, dass man die Ängste der Anwohner ernst nehme. „Wir haben die Sache schon länger im Blick. Zivile Beamten sind in dem Bereich nachts unterwegs, denn wir wollen nicht ausschließen, dass dort jemand zündelt.“ Nicht bestätigen kann sie, dass Brandbeschleuniger oder Grillanzünder gefunden wurden. „Das stimmt nicht. Auch sind bei uns nicht zwölf Fälle angezeigt, sondern sieben“, betont Andrea Margraf. Weil es bislang keine brauchbaren Aussagen von Zeugen gegeben habe, sei man auch noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen, erklärt die Polizei-Sprecherin weiter.

Dass die Anwohner jetzt die Gründung einer Nachbarschaftsstreife ankündigen, hält sie für „keine gute Idee“. Denn: „Man kann den Menschen zwar nicht verbieten, nachts herumzulaufen, aber als Polizei dulden wir keine Bürgerwehren. Denn nur wir schöpfen das Gesetz im vollen Umfang aus.“ Man werde jetzt zu den Betroffenen Kontakt aufnehmen. Unabhängig davon bittet Andrea Margraf alle Anwohner, „natürlich die Augen aufzuhalten und sofort die Notrufnummer 110 zu wählen, falls man eine verdächtige Beobachtung macht.“