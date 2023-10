Polizei leitet Verkehr um Zwei Personen bei Unfall in Wesel schwer verletzt

Nach einem schweren Unfall mit zwei Verletzten musste die Rudolf-Diesel-Straße in Wesel am Montag gegen 12 Uhr für zwei Stunden gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 51-jährige Weselerin mit ihrem Fahrzeug vom Parkplatz des dortigen Thomas-Philipps-Marktes nach links auf die Rudolf-Diesel-Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw eines 40-jährigen Weselers, der seinerseits die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Feldstraße befuhr. Der Feuerwehr musste die Rettungskräfte bei der Bergung der Verletzten aus den Fahrzeugen unterstützen und auslaufende Betriebsmittel beseitigten. Beide Fahrer erlitten laut Polizei schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.