Schwere Vorwürfe gegen Sicherheitsdienst Zustände in Weseler Obdachlosenunterkunft schockieren CDU-Fraktionschef

Dass eine Obdachlosenunterkunft keinerlei Komfort bietet und Betroffenen letztendlich nur für eine möglichst kurze Übergangsphase als Schlaf- und Aufenthaltsstätte dienen soll, dürfte jedem klar sein. Doch was sich nach Angaben von Bewohnern der Weseler Unterkunft am Herzogenring alltäglich vor und vor allem hinter den Kulissen des ehemaligen Polizeigebäudes abspielt, ist kaum zu fassen. Da ist zum Beispiel die Rede von Demütigungen durch das Sicherheitspersonal, von Diebstählen aus unverschlossenen Zimmern, von Duschen ohne Ablauf, sodass das Wasser in den Flur läuft, von Toiletten ohne WC-Sitze und -Deckel, von gerade mal sechs Herdplatten in einer Küche, in der knapp 30 Personen nur zwischen 16 und 20 Uhr die Möglichkeit zum Kochen haben. Und von einer offenbar durch die Verwaltung angeordneten Regelung, dass das Hab und Gut der Wohnungslosen nach zwei Wochen im Müllcontainer landet, wenn sich die betroffene Person mehr als 14 Tage lang in einer Klinik aufhält.