Tiere bleiben unverletzt : Zirkuszelt in Wesel bricht unter Schneelast zusammen

Zirkuszelt in Wesel bricht unter Schneelast zusammen

Wesel In Wesel ist am Sonntag ein Zelt unter den großen Schneemengen eingestürzt. Die Tiere des Zirkus Max Renz blieben unverletzt. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Die Schneefälle am Wochenende haben in Wesel zum Einsturz eines Zirkuszeltes geführt. Am Sonntag mussten Tiere des Zirkus Max Renz evakuiert werden.