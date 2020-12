An Mercatorstraße in Wesel : Zeuge stört Diebe beim Kupferkabelklau

Die Polizei hofft auf weitere Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Die Polizei sucht zwei 25 bis 35 Jahre alte Männer, die am frühen Freitagmorgen versucht haben sollen, Kupferkabel vom Lagerplatz einer Firma an der Mercatorstraße in Wesel zu stehlen.

Ein Zeuge hatte das Duo gegen 4.45 Uhr beobachtet und die beiden Männer angesprochen. Daraufhin flüchteten die beiden. Die Polizei entdeckte auf dem Firmenareal abgetrennte Kupferkabel, die die Täter offensichtlich zurückgelassen hatten. Beide Täter trugen Baseball-Caps. Die Polizei Wesel bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0281 1070 zu melden.

(RP )