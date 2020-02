Kostenpflichtiger Inhalt: Zerstörung von Wesel vor 75 Jahren : Was der Krieg bei Kindern bewirkt

Während der Belagerung von Sarajevo rennt ein Vater mit seinem kleinen Sohn über die Straße, um sich vor Heckenschützen in Sicherheit zu bringen. Foto: dpa/dpa, epa Ch.Simon

Wesel Doris Hüfken war gerade mal fünf Jahre alt, als Bomber der Alliierten Wesel in Schutt und Asche legten und die Familie zunächst Schutz in Damm fand. In den 90er Jahren nahm sie selbst Bürgerkriegsflüchtlinge vom Balkan auf.