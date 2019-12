Zahl der Zweirad-Diebstähle in Wesel steigt : Schrott-Räder am Bahnhof ein Ärgernis

Wesel Immer wieder muss die Stadt defekte Zweiräder, die im Bahnhofsumfeld abgestellt sind, entfernen lassen. Diese tauchen in der Statistik der Polizei nicht auf, die allerdings einen Anstieg der Diebstahlzahlen vermeldet.

Wer sein Fahrrad im Umfeld des Weseler Bahnhofs abstellt, darf sich nicht wundern, wenn es entweder gestohlen wurde oder bei Abholung die Reifen, die Klingel oder der Sattel fehlen beziehungsweise das Rad mutwillig zerstört wurde. Nicht selten kommt es dann vor, dass die Besitzer das demolierte Zweirad einfach liegen lassen. Und so hängen die angerosteten Fahrradrahmen oft wochenlang an den Anlehnbügeln, ohne dass sich jemand darum kümmert.

„Das Problem ist uns durchaus bekannt. Meist bekommen wir Hinweise von Bürgern oder die Mitarbeiter der Stadtwacht informieren uns“, sagt Fachbereichsleiter Gerd Füting vom Weseler Ordnungsamt im Gespräch mit unserer Redaktion, die ihn auf den aktuellen Missstand aufmerksam gemacht hat. Mehr als ein halbes Dutzende defekter Räder am Busbahnhof geben ein trauriges Bild ab. Füting verspricht Abhilfe. Mitarbeiter der Stadtwacht werden die besagten Räder mit einem orangefarbenen Aufkleber versehen. Die Eigentümer werden somit darauf hingewiesen, dass sie innerhalb von 14 Tagen ihr Rad aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernen müssen. Gleichzeitig werden der Polizei die Rahmennummern übermitteln. „Denn es soll kontrolliert werden, ob die Räder nicht eventuell gestohlen wurden“, sagt Gerd Füting. Sollten die Räder nach zwei Wochen nicht entfernt sein, was der Normalfall ist, werden sie von der Stadt eingesammelt und in den Fundkeller unweit des Rathauses gebracht. Meldet sich auch dort der Besitzer nicht, wird das Rad entweder verschrottet oder kommt bei der Auktion während des Weseler Fahrradaktionstages im Frühjahr unter den Hammer. Wie viele Räder pro Jahr in Wesel mutwillig beschädigt werden, dazu kann Gerd Füting keine Angaben machen und verweist an die Polizei.