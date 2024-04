Run auf Reisbüros in Wesel und Umgebung Kurzurlaub in die Sonne für zwei schon für 900 Euro

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck · Das Wetter am Niederrhein ist regnerisch und kühl. Kein Wunder, dass Kurzentschlossene verstärkt in die Sonne fliegen wollen. Eine Umfrage in Reisebüros, welche Ziele besonders begehrt sind und womit Reisende rechnen müssen.

17.04.2024 , 10:56 Uhr

Wer vor Schmuddelwetter und Kälte fliehen will, dem raten Reisebüros derzeit unter anderem zu einer Pauschalreise in die Türkei. Foto: dpa/Friedel Gierth