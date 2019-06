Am 15. November im Weseler Ratssaal : Willy Brandts Sohn Gastredner bei SPD-Feier

Peter Brandt (r.), ältester Sohn von Willy Brandt (l.) und seiner Ehefrau Rut, ist hier auf einem Familienfoto aus dem Jahr 1955 zu sehen. Die Mutter liest ihm und seinem Bruder Lars etwas vor. Foto: ullstein bild

Wesel Die Weseler Sozialdemokraten feiern ihren 100. Geburtstag mit einem Festakt am 15. November im Ratssaal. Der bekannte Historiker Professor Peter Brandt, ältester Sohn des früheren Bundeskanzlers, hält die Festansprache.

Weiterleiten Drucken Von Klaus Nikolei

Es ist ein besonderer Anlass – und deshalb kommt auch ein besonderer Gast mit sozialdemokratischer Geschichte: Am Freitag, 15. November, 18 Uhr, feiert die SPD in Wesel ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Festakt im Ratssaal. Stadtverbands- und Fraktionschef Ludger Hovest ist es gelungen, als Gastredner den Historiker Professor Peter Brandt zu gewinnen. Der älteste Sohn von Altbundeskanzler Willy Brandt und dessen Frau Rut ist Genossen unter anderem als Mitglied der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand ein Begriff und wird in seinem Vortrag über die Entwicklung der Sozialdemokratie und der Arbeiterbewegung sprechen sowie einen Blick auf das in Bewegung befindliche Parteienspektrum in ganz Europa werfen. Es ist davon auszugehen, dass Professor Brandt auch zur aktuellen Situation der SPD Stellung beziehen wird, deren jüngste Umfragewerte sich auf einem historischen Tiefpunkt befinden.

Im Ratssaal finden maximal 280 Zuhörer Platz. Fast alle werden von geladenen Gästen besetzt sein. „Aber wenn der eine oder andere Bürger Herrn Brandt erleben möchte, möge er sich bei uns melden. Ich werde eine Möglichkeit finden, dass die Leute ihn erleben können“, verspricht Hovest.

Info SPD-Bürgermeister in der Geschichte der Stadt Ein Rückblick im Jubiläumsjahr. Diese sozialdemokratischen Bürgermeister hat Wesel nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt.: 1956 - 1966 Kurt Kräcker 1967 - 1969 Wilhelm Nakaten 1979 - 1984 Wilhelm Schneider 1989 - 1994 Wilhelm Schneider 1994 bis 1999 Bernhard Gründken 2004 bis heute Ulrike Westkamp

Während des Festaktes, zu dem auch die Partei- und Fraktionschefs der im Weseler Rat vertretenden Parteien sowie Vertreter von Firmen, Organisationen, Industrie- und Handelskammer eingeladen werden, wird auch die noch in Arbeit befindliche Jubiläumsfestschrift (Auflage: 1000 Stück) vorgestellt. Das mehr als 70 Seiten starke Werk, das vom ehemaligen Redaktionsleiter der Rheinischen Post Wesel, Thomas Hesse, erstellt wird, beleuchtet in mehreren Kapiteln die Geschichte der SPD in der Kreisstadt und zeigt zahlreiche historische Aufnahmen. Unter anderem von allen SPD-Bürgermeistern nach Ende des Zweiten Weltkriegs (siehe Infobox) als auch Fotos der Stadt selbst. Denn deren Geschichte war natürlich eng mit der SPD verbunden. Natürlich wird auch das legendäre Foto aus den 60er Jahren nicht fehlen, auf dem Bürgermeister Kurt Kräcker im Frack vom Sprungturm des nagelneuen Heubergbades ins Becken taucht.

Ulla Hornemann, stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende, betonte bei der Vorstellung des Festprogramms, dass sie sämtliche SPD-Bürgermeister der Stadt persönlich kennengelernt habe. Kurt Kräcker habe direkt in der Nachbarschaft in einer Mietwohnung gelebt. „Ich war etwa vier Jahre alt, als am Neujahrsmorgen der Tambourzug aufmarschierte und Kräcker ein Ständchen brachte. Damals habe ich verstanden, dass es schon etwas sehr Besonderes sein musste, Bürgermeister zu sein.“