Mediaguide im Dom Mit zwölfhundert Jahren immer noch auf der Höhe der Zeit

Info

Zusammen Zum Open-Air-Gottesdienst auf dem Großen Markt in Wesel am Pfingstmontag, 11 Uhr, laden die Evangelische Kirchengemeinde Wesel, die Katholische Kirchengemeinde Sankt Nikolaus und die Freie evangelische Gemeinde Fluthgrafstraße gemeinsam ein. Unter dem Motto „Rückenwind“ geht es um das, was Menschen im Leben gemeinsam voranbringt. Für die Musik im Gottesdienst sorgt der Bläserchor des Willibrordi-Doms unter der Leitung von Ansgar Schlei.

Essen und radeln Nach dem Gottesdienst gibt es Getränke und einen kostenlosen Mittagsimbiss der Malteser. „Rückenwind“ erhoffen sich die veranstaltenden Gemeinden an diesem Tag auch für die Aktion Stadtradeln, wenn möglichst viele Gäste mit dem Fahrrad kommen und ab 13 Uhr entweder an der geführten Radtour mit dem ADFC Wesel nach Bislich teilnehmen oder auf eigene Faust eine Radtour unternehmen und die gefahrenen Kilometer anschließend auf der Internetseite stadtradeln.de dem Weseler Punktekonto gutschreiben. Sollte das Wetter ungünstig sein, werden der Gottesdienst und der Mittagsimbiss in den Willibrordi-Dom verlegt.