Sauberkeit in Wesel Wilde Müllkippen an Glascontainern sind ein Problem

Dass ganze Wohnzimmereinrichtungen unversehens außerhalb der heimischen vier Wände auftauchen – damit kennt sich auch Michael Blaess aus. Er ist Betriebsleiter beim Weseler Kommunalbetrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen). Spricht man mit ihm, merkt man schnell: Hier arbeitet jemand leidenschaftlich an der Sauberkeit der Stadt, auch wenn es ausreichend Anlass für Frust zu geben scheint. „Sofas, Kühlschränke, Tische und Stühle“, zählt Michael Blaess auf. All das finde man immer wieder auf den Weseler Straßen. Es brauche nur einen einzelnen auf der Straße abgestellten gelben Sack – nicht viel später bildeten sich darum Müllberge. Das Phänomen heißt „wilde Müllkippen“. Und es ist seit Jahren ein Problem in Wesel: „In den vergangenen zwölf Monaten hatten wir an Standorten von beispielsweise Altpapier- oder Altglascontainern 74 Meldungen wilder Müllkippen“, berichtet Michael Blaess. Und dabei handelt es sich nur um die in der Meldoo-App registrierten illegalen Müllablagerungen. Hinzu kommen die wilden Müllkippen, die ASG-Mitarbeiter bei ihren Kontrollen entdecken. Gleich ein halbes Dutzend Hotspots identifziert Michael Blaess in der Kreisstadt. „Das ist ein gesellschaftliches Problem und es ist in den vergangenen Jahren deutlich schlimmer geworden“, bilanziert Michael Blaess.