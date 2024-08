Live-Musik Wieder Jazzmusik in der Schlosskirche Diersfordt

Und so sieht das Programm aus: Sonntag, 1. September, 15 Uhr, Camille Bertault (voice), David Helbock (piano). „Camille Bertault ist Frankreichs neuer Star des Jazzgesangs. Sie sieht sie sich als musikalische Geschichtenerzählerin, ganz besonders mit ihren raffinierten Eigenkompositionen, in denen Einflüsse aus modernem Jazz, brasilianischer Musik und französischem Chanson verschwimmen“, so Schaus-Sahm. Ihr kongenialer Partner David Helbock nutzt alle Klangmöglichkeiten des Pianos, indem er auch die Saiten des Flügels bespielt und die Klänge elektronisch verfremdet. So entsteht eine fast orchestrale Begleitung, die einer besonderen Stimme einen besonderen Rahmen verleiht.