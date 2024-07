Sonnenschein und hohe Temperaturen Der Hochsommer in Wesel ist da – so wird er genossen

Viel Regen, herbstliche Temperaturen und nur wenige wirklich sonnige Tage – der Hochsommer ließ in den vergangenen Wochen auf sich warten. Doch nun schaut er für ein paar Tage bei uns vorbei. Auf eine Hitzewelle und den womöglich bisher heißesten Tag des Jahres mit Höchsttemperaturen von 30 bis 33 Grad mussten sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen daher am Dienstag einstellen – auch in Wesel. Nicht überraschend, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) für einige Teile des Bundeslands eine amtliche Hitzewarnung ausgesprochen hatte. Dem DWD zufolge werden auch am Mittwoch am Niederrhein ähnliche Temperaturen erwartet.