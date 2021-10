Auf der Wackenbrucher Straße in Fusternberg : Bischofsmützen sollen Unfälle verhindern

An der Bushaltestelle in Höhe des Hauses Wackenbrucher Straße 96 montierten Arbeiter mehrere Bischofsmützen. Foto: Klaus Nikolei

Fusternberg Weil die Wackenbrucher Straße teilweise sehr eng ist, fahren viele Autofahrer über den Bürgersteig. Das ärgert die Anwohner. Der ASG hat nun reagiert und spezielle Straßenleitzeichen montiert. Doch das wird wohl nicht ausreichen.

An der Wackenbrucher Straße auf dem Fustenberg hat der städtische Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) in Höhe des Hauses mit der Nummer 98 an den Rändern der beiden Fußgängerwege orangefarbene Straßenleitzeichen montiert. Diese sogenannten Bischofsmützen sollen ab sofort dafür sorgen, dass Autofahrer an der bestehenden Engstelle nicht mehr mit ihren Fahrzeugen auf die Bürgersteige ausweichen.