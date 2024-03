Vom Mühlenweg zur Brüner Landstaße Weseler Tafel hat neues Ladenlokal gefunden

Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wäre die Suche der Weseler Tafel nach einer neuen Ausgabestelle am Ende nicht von Erfolg gekrönt gewesen. „Das hätte womöglich das Ende unserer Arbeit bedeutet“, sagt Tafel-Vorsitzender Horst Maiß. „Denn ohne Ladenlokal könnten wir keine Lebensmittel mehr ausgeben.“ Aber glücklicherweise ist ja am Ende alles gut gegangen, eine neue Bleibe ist gefunden. Heißt im Klartext: Die Weseler Tafel wird voraussichtlich im Juni nach knapp 20 Jahren vom Mühlenweg in der Feldmark in neue und deutlich größere Räume an der Brüner Landstraße ziehen. Genauer gesagt in den bisherigen Sitz der Firma Maaß IT. Das Unternehmen ist kürzlich nur wenige hundert Meter entfernt in einen schmuck sanierten Backsteinbau gezogen (siehe Infobox).