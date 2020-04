Programm in Wesel : Stadt gibt 15.000 Euro für grüne Fassaden und Dächer

Wesel Die Verwaltung macht erneut auf das Förderprogramm zur Dach- und Fassadenbegrünung aufmerksam. Drei Anträge wurden bislang positiv beschieden.

Bei dem herrlichen Frühlingswetter sind viele Eigenheimbesitzer damit beschäftigt, ihre Gärten zu verschönern und sich Gedanken zu machen, was man am Haus noch alles renovieren oder verbessern könnte. Für Wesels Verwaltungschefin Ulrike Westkamp ist das genau der richtige Zeitpunkt, um noch einmal auf das neue und „sehr variable Förderprogramm“ mit dem Titel „Dach- und Fassadenbegrüung in Wesel“ hinzuweisen. Mit dem Programm, über das unsere Redaktion bereits im Februar berichtet hatte, sollen Eigentümer in der ganzen Stadt dazu annimiert werden, ihre Dächer oder Fassaden zu begrünen. Insgesamt stehen dazu 15.000 Euro zur Verfügung. Bereits drei Anträge von Interessenten aus Obrighoven, aus der Feldmark und Perrich wurden bislang positiv beschieden. Sie erhalten zwischen 540 und 1500 Euro.