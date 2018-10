Wesel: Wenn der Nachbar Angst macht

Ein Verwahrloster sorgt für Furcht in einem Weseler Wohngebiet : Zündel-Messie versetzt Nachbarn in Angst

Wesel In einem innenstadtnahen Weseler Wohngebiet geht die Furcht um, ein Nachbar könne für eine Brandkatastrophe sorgen. Ein erschreckendes Feuer gab es schon. Die Wohnung ist verwüstet. Der Zustand ist offenbar unzumutbar

Brand, Leitungswasser, Sturm, Hagel: Das sind die Kernschäden, die mit einer Gebäudeversicherung abgedeckt werden. Das Spektrum lässt sich natürlich erweitern. Zum Beispiel mit Versicherungen gegen Elementarschäden (Hochwasser etc.). Außerdem gibt’s Hausratversicherungen für Inventar, Haftpflichtversicherungen für Schäden, die etwa Passanten betreffen, und, und, und ... Aber gibt es auch was gegen Gefahren, die von unbedarften Nachbarn ausgehen können? Nein. Eher muss man darauf hoffen, dass ein solcher Risikokandidat verantwortungsbewusst sein Tun selbst versichert hat. Und da sind Zweifel erlaubt. Man muss zwar nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen, aber die Sorge, dass der Mitbewohner vielleicht etwas zu lässig mit offenem Feuer umgeht, kann sich zur nackten Angst auswachsen. So scheint es in einem Weseler Quartier gleich einer ganzen Reihe von Anwohnern zu gehen, die bereits unliebsame Erfahrungen gemacht haben. Sie fragten Behörden nach Lösungen, haben aber nun das Gefühl, dass Ämter sich die Zuständigkeit gegenseitig zuschieben. Unterdessen wächst mit jedem Tag, an dem nicht eingeschritten wird, die Furcht vor einer Katastrophe.

Hintergrund ist ein Wohnungsbrand. Der Urheber wird als Alkoholiker und Messie bezeichnet. Er soll mit einer brennenden Zigarette auf dem Sofa eingeschlafen sein. Die Wehr löschte, der Mann kam vorübergehend ins Krankenhaus. Wie Hans-Joachim Zeise, ein Nachbar aus dem innenstadtnahen Wohngebiet, unserer Redaktion schildert, ist die Wohnung verwüstet. Die Toilette beispielsweise soll unbenutzbar sein. Und für die Menschen im Umfeld steht fest, dass der Mann nicht allein klarkommt. Gibt es Hilfen? Müssen Behörden eingreifen, damit er weder sich selbst noch andere gefährdet? Ist gar die Substanz des Mehrfamilienhauses gefährdet?

„Grundsätzlich entscheidet jeder selbst, wie er leben möchte“, sagt Gerd Fütung vom Weseler Ordnungsamt auf Anfrage unserer Redaktion. Auf einen Mieter einwirken, damit er sein Verhalten ändert, könne zunächst der Vermieter. Behörden kämen dann ins Spiel, wenn Gefahr akut im Verzug sei. Vorbeugend unter Verschluss nehmen lasse sich eine Person für 48 Stunden. In der Zeit müsse ein Richter den Fall prüfen. Auf den konkreten Fall angesprochen sagt Füting, dass dieser der Betreuungsstelle der Stadt und dem Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises bekannt ist. Ängste und Ärger der Nachbarn seien natürlich nachvollziehbar. „Es laufen verschiedene Dinge, darüber sind die Anwohner auch informiert worden“, sagt Füting. Auch darüber, dass sie sich an die Betreuungsstelle oder im akuten Fall unmittelbar an die Polizei wenden können.

Das liegt schon einige Zeit zurück. Aus Sicht der Nachbarn hat sich nichts für eine Lösung getan. Im Gegenteil. Ihre Angst wird größer. Hans-Joachim Zeise schildert die hygienischen Verhältnisse als nicht länger haltbar. Seinen Informationen zufolge bezeichnet die Feuerwehr die Brandwohnung als unbewohnbar. Die Hausgemeinschaft habe im Treppenhaus Duftbäume aufgehängt, weil der Geruch nach einem Öffnen der Wohnungstür nicht auszuhalten sei. Auch hätten die Nachbarn auf eigene Faust Rauchmelder im Treppenhaus installiert. Das sei ihnen von der Hausverwaltung dann verboten worden. Beim Brand zerstörtes Inventar liege noch immer vor dem Haus.