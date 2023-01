Weseler Feinkosthandlung am Großen Markt Neue Inhaber übernehmen die Weinzeit zum 1. März

Ende Februar geht in Wesel eine Ära zu Ende. Denn Petra Busch, geborene Weber, übergibt das bekannte Feinkostgeschäft Weinzeit an das neue Inhaber-Ehepaar Manuela und Thorsten Askamp, das in Blumenkamp ebenfalls eine Weinhandlung betreibt. Alle Mitarbeiterinnen der Weinzeit werden von den neuen Chefs übernommen.