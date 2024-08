„GNTM“-Siegerin aus Düsseldorf Weinfest in Wesel ist gestartet – Topmodel Lea war zu Gast

Zu Gast war auch Lea, die Gewinnerin der diesjährigen Staffel „Germany’s Next Topmodel“. Dabei ist es kein Zufall, dass die Studentin aus Düsseldorf die Kreisstadt besucht: Eingeladen wurde sie von Julian Kamps, der Weseler nahm ebenfalls an der Castingshow teil. Denn: Erstmals konnten sowohl Frauen als auch Männer teilnehmen. Doch bereits kurz nach Start der neuen Staffel hatte sich Julian Kamps schweren Herzens entschlossen, die Show zu verlassen. Doch mit einigen Kollegen aus dem Topmodel-Team hat er noch immer Kontakt – so auch mit Siegerin Lea. Gemeinsam haben sie den Freitagabend beim Weinfest am Berliner Tor genossen.