Kostenpflichtiger Inhalt: Familie aus Wesel und junge Hamminkelnerin wollen nach Hause : Kult-Wirt Blühmi sitzt in Australien fest

Die Zeit bis zum Rückflug von Sydney über Doha nach Frankfurt am 7. April versuchen sich Tanja, Julia und Jörg Bluhm so angenehm wie möglich zu machen . Foto: J.B.

Wesel/Hamminkeln Die Corona-Pandemie zwingt die Weseler Familie Bluhm, länger als erhofft in Down Under zu bleiben. Der Fall hat auch den Außenminister beschäftigt. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab. Lena Altmann aus Hamminkeln wartet in Peru auf den Heimflug.