Was passiert auf dem innerstädtischen Filetstück? : Willibrordi-Pflegeheim schließt Mitte 2023

Im Altenheim am Willibrordi-Platz leben derzeit 77 Seniorinnen und Senioren. In gut einem Jahr wird es geschlossen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Noch in diesem Jahr soll die Entscheidung fallen, was aus dem vom Evangelischen Krankenhaus geleiteten Pflegeheim am Dom werden soll, wenn das neue Haus Aaper Busch Mitte 2023 in Obrighoven in Betrieb ist. Diese drei Optionen stehen aktuell zur Diskussion.