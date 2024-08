Spätestens am 24. August ist Schluss in Wesel Was nach dem Kaufhof-Auszug geplant ist

Es gibt in Wesel und Umgebung nicht wenige Menschen, die sich fest vorgenommen haben, dem 1972 eröffneten Weseler Kaufhof noch einen Besuch abzustatten, bevor das Warenhaus endgültig schließt (siehe Infobox). Das könnte deutlich früher der Fall sein als bislang erwartet. Wie unsere Redaktion erfuhr, soll spätestens am Samstag, 24. August, Schluss sein. Sollte es schon vorher keine Ware mehr geben, könnte das Kapitel Kaufhof in Wesel noch früher geschlossen werden. Die Schlüsselübergabe an den Immobilieneigentümer, die Weseler Salia GmbH & Co. KG, wird am Freitag, 30. August, erfolgen. Das bestätigte Salia-Geschäftsführerin Ines Testrut auf Anfrage.