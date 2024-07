Nackt sonnen, grillen im Freien, Eis essen am Steuer Diese Sommervergnügen können teuer werden

Viel Regen, herbstliche Temperaturen und nur wenige wirklich sonnige Tage – der Sommer ließ in den vergangenen Wochen auf sich warten. Mit dem schlechten Wetter stieg zugleich die Sehnsucht nach Aktivitäten draußen unter blauem Himmel. Doch nun scheint die Sonne wieder für ein paar Tage bei uns vorbeizuschauen, und man möchte sie bestmöglich genießen. Also geht es mit Picknickdecke an den See, es wird im Garten gegrillt und die lauen Nächte in Biergärten genossen. Aber: Einige Sommervergnügen haben gewisse Grenzen. Was also ist erlaubt, was kann teuer werden – und was ist sogar verboten?