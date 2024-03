Tipps der Abfallexpertin aus Wesel Was gegen Maden und Fliegen im Biomüll hilft

Jetzt steuert auch Sandra Kämmerer eine Idee bei. „Schmeißfliegen legen erfahrungsgemäß ihre Eier am Tonnenrand ab. Mit Essig kann man den Rand abreiben und so desinfizieren.“ Außerdem müsse man Obst- und Gemüseabfälle so trocken wie möglich in die Tonne werfen. „Einfach die Schalen oder den welken Salat in Zeitungspapier packen und in die Biotonne werfen. Ideal ist es auch, die Tonne mit unbehandeltem Sägemehl auszustreuen, damit das Mehl Feuchtigkeit aufnimmt“, sagt sie.