Millionen-Investition in Wesel Was auf dem ehemaligen Autohaus-Gelände in der Feldmark geplant ist

Vor fast genau drei Jahren sah alles danach aus, dass auf dem seit 2019 verwaisten Areal des früheren Autohauses Schmeink an der Hamminkelner Landstraße in der Feldmark schon bald die Abrissbagger anrücken würden und wenig später mit dem Bau von Ein- und Mehrfamilienhäuser begonnen werden könnte. Doch wie das so oft im Leben ist, kommt vieles dann doch anders. Stichwort: Corona, Inflation, Wirtschaftskrise.