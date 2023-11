Vandalismusschäden in Wesel Warum auch zerstörte Telefonhäuschen noch immer nicht abgebaut sind

Die Seitenscheibe wurde mutwillig herausgeschlagen, die Tür fehlt, die Leuchtreklame auf dem flachen Dach ist defekt. Und auf dem Display ist in Schwarz auf Dunkelgrün zu lesen: „Entschuldigung, zur Zeit gestört“. Wobei das eigentlich nicht richtig ist. Denn das Telefon des ramponierten Telekom-Fernsprecherhäuschens am Berliner-Tor-Platz (direkt an der früheren Hauptpost) ist nicht gestört, sondern schon seit Anfang des Jahres abgeschaltet. Und das hat einen ganz einfachen Grund: In Zeiten, in denen praktisch schon jedes Grundschulkind über ein Handy beziehungsweise Smartphone verfügt, kann die Telekom mit den öffentlichen Fernsprechern praktisch keinen Cent mehr verdienen. Im Gegenteil.