Floristin aus Ginderich schließt nachmittags : Blumenhändlern blüht Fachkräftemangel

Floristmeisterin Margret Quernhorst-Niehüser aus Ginderich Foto: Klaus Nikolei

Ginderich/Marienthal Aus Personalmangel muss Floristmeisterin Margret Quernhorst in Ginderich nun nachmittags schließen und setzt auf Selbstbedienung. Probleme in der Branche bestätigt auch Kollegin Jana Eilers, die Freitag in Marienthal neu eröffnet.