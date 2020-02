Unfallgefahr auf Kreuzung : Wesel warnt vor Selfies an Eselampel

Info

Dezember 2016 CDU-Ratsherr Reinhold Brands regte an, eine Eselampel zu errichten.



Oktober 2018 Die Stadtverwaltung von Wesel bestätigte, dass die Ampel am Bahnhof errichtet wird. In der Folge äußerte Straßen NRW doch Bedenken. Ein vierbeiniger Esel könne zweibeinigen Fußgängern nicht ausreichend deutlich machen, dass er zu gehen hat.



Dezember 2019 Die Stadt Wesel weihte als Kompromiss die Ampel am Standort Esplanade ein. Viele Medien würdigten die Eselampel.