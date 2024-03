Waldhotel in Wesel Tannenhäuschen richtet sich neu aus

Das idyllisch in einen Wäldchen liegende Tannenhäuschen hat sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten vor allem als Wellness-Hotel mit großem Saunapark und Spa-Bereich einen Namen gemacht – weit über die Grenzen des Niederrheins hinaus. Doch in jüngster Zeit arbeiten Direktor Dirk Salzsieder und sein Team daran, mit einem neuen Schwerpunkt eine Nische zu besetzen, um dauerhaft am Markt erfolgreich zu sein. Und dieser Schwerpunkt heißt Achtsamkeit. Bedeutet ganz konkret: Anders als noch vor Corona checken mittlerweile in erster Linie nicht mehr (Frauen-)Cliquen, Freundinnen-Duos und Mütter (jeden Alters) mit ihren Töchtern im Waldhotel ein, um sich ein schönes Wellnesswochenende zu machen. Zwar gibt es im Tannenhäuschen gerade an den Wochenenden einen deutlichen Frauen-Überschuss, doch sind diese weniger an Saunagängen und Kosmetikbehandlungen interessiert, sondern an Seminaren und Kursen mit Titeln wie „Königinnenerwachen“, einem Joga Retreat, Ernährungsworkshops zum Thema Hormonbalance in der Menopause, Persönlichkeit- und Kunst-Retreats oder sogar eine ganze Fastenwoche.