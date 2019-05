An der Oberndorfstraße : VW Schmeink feiert Eröffnung

WEsel Bis zu 2000 Gäste werden am Wochenende im neuen Autohaus an der B 8 erwartet.

An diesem Wochenende dürften die Parkplätze rund um VW Schmeink an der Oberndorfstraße knapp werden. Denn das Unternehmen möchte die offizielle Neueröffnung des Autohauses mit Kunden, Geschäftspartnern und allen Interessenten an zwei Tagen feiern. Und zwar am Samstag, 25. Mai, 11 bis 16 Uhr, und am verkaufsoffenen Sonntag, 26. Mai, in der Zeit von 12 bis 16 Uhr. Bis zu 2000 Besucher erwartet Geschäftsführer Henning Schüring, der am Mittwoch unter anderem mit Vertretern der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe, der Weseler Wirtschaftsförderung und der Kreishandwerkerschaft auf den gelungenen Umzug vom Standort Hamminkelner Landstraße (Feldmark) zur B 8 (direkt neben dem Audi Autohaus an Rhein und Lippe) angestoßen hat. Pkw-Stellplätze, betonte Schüring, werden Gäste finden, wenn sie über die Braunschweiger Straße auf das Gelände des ehemaligen Pflanzencenters Cash & Carry fahren.