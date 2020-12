Unfall in Wesel : E-Scooter-Fahrer übersieht Schlagloch und verletzt sich

Mit einem Rettungswagen wurde der Voerder in ein Weseler Krankenhaus gebracht. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Ein 28-jähriger Mann aus Voerde ist am Donnerstag in Wesel schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem E-Scooter unterwegs, fuhr in ein Schlagloch und verlor dabei die Kontrolle über das zweirädrige Gefährt.

Wie die Polizei mitteilt, passierte das Unglück gegen 21.15 Uhr auf der Straße Am Lippeglacis. Der 28-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, heißt es.

(RP )