Drei Personen verletzt Unfall im Bereich der Umleitung B 8 sorgt für Chaos im Feierabendverkehr

Gegen 16 Uhr, befuhr eine 60-jährige Frau aus Wesel mit ihrem Pkw die Frankfurter Straße aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Voerde und durchfuhr dabei den Kreuzungsbereich Frankfurter Straße / Emmelsumer Straße weiter in Richtung Voerde. Gleichzeitig befuhr ein 45-jähriger Mann aus Dorsten die Emmelsumer Straße und wollte seine Fahrt über die vorgenannte Kreuzung hinweg in Richtung Emmelsum fortsetzen.