Bombensuche und Brückenbau Was die Bahn beim Streckenausbau am Niederrhein jetzt plant

Im kommenden Jahr, so die Bahn in ihrer Mitteilung weiter, liegt der Fokus auf folgendem Programm: Vegetationsarbeiten im Bereich Voerde-Friedrichsfeld sowie Kampfmittelsondierungen zwischen Voerde-Friedrichsfeld und Bahnhof Wesel, um metallische Gegenstände, wie beispielsweise Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg, im Boden ausschließen zu können. Außerdem stehen Brückenarbeiten an den Eisenbahnüberführungen Lippe und Spellener Straße sowie Gleisbauarbeiten im Bereich der Lippe-Brücke, Oberleitungsarbeiten in Friedrichsfeld und an der Lippe-Brücke, ferner der Bau des provisorischen Bahnhofs Friedrichsfeld Am Industriepark auf dem Zettel. Weitere Infos unter www.emmerich-oberhausen.de