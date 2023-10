acoustics-Reihe in der Diersfordter Schlosskapelle Vier Zugaben beim Abschlusskonzert

Zu Beginn der Veranstaltung in der Schlosskapelle Diersfordt hatte Jochen Krause vom Kulturnetzwerk Diersfordt-Wesel eine gute Nachricht bereit. Die Reihe acoustics wird 2024 weitergehen. Das Programm steht bereits, wie der Künstlerische Leiter Wilfried Schaus-Sahm bestätigte. Freunde anspruchsvoller Klänge sollten sich deshalb den September 2024 im Kalender markieren. Am 1., am 15. und am 29. September werden wieder international renommierte Künstler in Diersfordt erwartet.