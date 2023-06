Neue Konzertreihe Vier Philharmoniker in Flüren

Bis 2019 gab es die Konzerte mit den Duisburger Phiharmonikern auf Haus Wohnung in Voerde oder in der Stadtkirche in Dinslaken. „Nun folgt also der Versuch, diese eigentlich immer ausverkaufte Veranstaltung an einem neuen Ort zu etablieren.“ Die neue Reihe des Kulturvereins startet am 18. Juni um 17 Uhr in der Christuskirche in Flüren, mit der Kirchengemeinde an Issel und Rhein veranstaltet man ein Sommerkonzert. Das Quartett spielt Stücke von der „Trias der Wiener Klassik“: Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven. „Das bedeutet nicht, dass es die Konzerte in Dinslaken und Voerde nicht mehr geben wird“, sagt Haibach-Daniel. Man suche dafür gerade Sponsoren.