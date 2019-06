Bürgermonitor : Nach Verwüstung: Hochbeete in Innenstadt neu bepflanzt

Wesel Nachdem sich vor einigen Wochen ein Weseler beim Bürgermonitor der Rheinischen Post gemeldet und auf den misslichen Zustand der völlig vertrockneten Hochbeete und verdreckten Bänke auf der Brückstraße hingewiesen hatte, erklärte der Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen), dass man die Beete neu bepflanzen werde.

